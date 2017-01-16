白宮準幕僚長：美不打算改變一中政策
2017-01-16 01:28
〔中央社〕針對美國總統當選人川普向「華爾街日報」提到「一中」政策時，表示這項政策在商討中，即將擔任他的幕僚長的蒲博思今天說，「不打算改變一中政策」。
華爾街日報13日刊出專訪指出，在看到中國改善貨幣操縱及貿易作法前，川普（Donald Trump）不會恪遵長期以來美國對「一個中國」政策的承諾。
美聯社報導，蒲博思（Reince Priebus）接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）訪問表示：「但是，如果中國也不上談判桌與我們就貿易、南海以及那裡正在發生什麼事進行合作，這項政策當然正在考慮中。」
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