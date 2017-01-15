學者唱衰川普：上任18個月內恐遭彈劾

2017-01-15 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）即將上任，英國曼徹斯特大學專研美國政治問題的教授威爾遜（Angelia Wilson）表示，川普「極有可能」在上任18個月內面臨彈劾。

英國《獨立報》報導，川普近來醜聞越來越多，包括俄羅斯握有不利資料，以換取川普合作。威爾遜指出，這些醜聞已成為令共和黨為難之事，眾議院議員可能為連任尋求彈劾，與川普切割。

威爾遜表示，「我認為這非常有可能」，川普可能在上任後12至18個月內面臨彈劾。她說，無論是哪種醜聞，這都成了共和黨的包袱，在某種程度上，必須保持距離以鞏固連任之路。

報導指出，川普的內閣提名人選也在重大議題與他不同調，包括親俄立場，被提名為國防部部長的馬蒂斯（James Mattis）在參議院聽證會上表示，俄羅斯試圖打破北約，美國需採取應對措施。

威爾遜說，她無法想像馬蒂斯如何突然和俄羅斯交好，對於川普企圖和普廷（Vladimir Putin）建立某種「特殊關係」，他們將繼續保持疑問。

威爾遜指出，如果俄羅斯握有讓川普妥協的資料是真的，民眾支持可能會動搖，「如果普廷真的對川普有某種強大的影響力，那麼這種危機（彈劾）將會來臨」。