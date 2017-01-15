脫歐談判在即 英相梅伊17日發表重要演說
2017-01-15 23:30
〔即時新聞／綜合報導〕英國首相辦公室今（15）日表示，英國首相梅伊17日將在倫敦發表「英國脫歐」的重要演說，說明脫歐談判的計劃。外界預期，梅伊的「硬脫歐」立場恐將使英鎊匯價進一步重挫，相關消息已引發金融市場的高度關注。
綜合媒體報導，英國首相辦公室今日表示，梅伊（Theresa May）將於17日在鄰近白金漢宮的蘭開斯特府（Lancaster House），向各國外交官、英國的脫歐談判團隊等，發表「英國脫歐」的重要演說；梅伊並再次呼籲英國民眾收起對於公投脫歐的負面情緒，團結一致的走向開放市場的新願景。
首相辦公室仍未透露具體的脫歐決定，外界則預料梅伊將於演說時，就3月底前啟動脫盟談判的「硬脫歐」計劃進行完整的說明。由於梅伊的「硬脫歐」立場預期會讓英鎊匯價進一步重挫，相關消息已引發金融市場的高度關注。
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