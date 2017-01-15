美國務卿任內最後出訪 重臨越戰遭伏擊點
2017-01-15 22:41
凱瑞（John Kerry）與前越共游擊隊老兵武班昝（Vo Ban Tam）一同重訪當年遭遇伏擊地點。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿凱瑞（John Kerry）任內最後出訪行程中，特別造訪當年擔任海軍上尉參與越戰時遭遇伏擊的地點，並與當年在刀光劍影中交戰的越共游擊隊老兵武班昝（Vo Ban Tam）碰面，一同憶當年。
根據英國廣播公司報導，現年73歲的美國國務卿凱瑞周六搭乘遊艇舊地重遊當年參與越戰時曾被伏擊的地點，並與現年70歲的越共游擊隊老兵武班昝見面，兩人握手慶幸能夠平安倖存活著，並一同回憶當年激烈的戰況。
1969年當時26歲的凱瑞作為美國海軍上尉前往越南前線參與作戰，當時他率領巡邏艇行經湄公河三角洲時，遭遇配有火箭砲的越共游擊隊伏擊，凱瑞身先士卒大膽地跳上岸追趕敵軍，並擊斃火箭砲手。
武班昝回憶，遭凱瑞擊斃的火箭砲手是名叫巴成（Ba Thanh）的24歲男子，是一名相當優秀的士兵。凱瑞雖因當時活躍的表現獲頒英勇勳章和三枚紫心勳章，但他在回國後卻成為反戰活動人士，積極呼籲反戰。
而這次出訪是凱瑞國務卿任期內第4度造訪越南，也是最後一次出訪，積極改善美越關係；而結束越南的參訪後，凱瑞將繼續前往出席中東和平會議，再到倫敦，與英國外相強森（Boris Johnson）討論敘利亞局勢。
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