象龜關節炎要裝輔助輪 原因是交配太頻繁...

蘇卡達象龜因太頻繁的交配，後肢出現腫脹，之後更演變成關節炎，需要依靠輔助輪幫助行走。（圖擷取自《鏡報》）

2017-01-15 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻蘇卡達象龜被安排參加育種計畫，沒想到因太頻繁的交配，該計畫結束後，象龜後肢竟出現腫脹，之後更演變成關節炎，需要依靠輔助輪幫助行走。

綜合外媒報導，22歲的蘇卡達象龜「伯特」重約100公斤，其所在的諾福克郡「恐龍冒險樂園」（Dinosaur Adventure Park）」 在2011年安排牠參加育種計畫，2個月內與5個雌性龜交配，繁殖出幾十個後代。

但太過頻繁的交配行為卻讓伯特的後肢承受使用過度，育種計畫結束後，左後腿腫脹並發展成關節炎，影響到行動能力，尤其冬天特別嚴重，去年底，獸醫決定使用止痛藥和安裝輔助輪，緩解痛苦並提高牠的行動力。

樂園代理經理霍金（Martin Hocking）說，他不是一個戰士，而是一個情人，「我想牠對雌性烏龜很感興趣，蘇卡達象龜相當多產，一年可生下60到70個後代，牠（伯特）也不例外」。

樂園希望伯特的狀況可很快改善，預計下個月拆除輔助輪，直到下一個冬天來臨前可能都不需要其幫助。