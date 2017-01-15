無視國際法庭禁令 日漁船於南極再偷捕鯨魚

日本漁船偷補鯨，被動保團體拍到。（法新社）

2017-01-15 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕反捕鯨組織海洋守護者協會（Sea Shepherd）今天（15日）發布照片，控訴日本捕鯨船日新丸號（Nisshin Maru）無視國際法庭禁令，在南極洲非法撈捕、宰殺鯨魚。

綜合外媒報導，海洋守護者協會表示，他們用直升機跟拍日新丸號5個星期，船員發現直升機後，試圖用帆布蓋住被宰殺的鯨魚。不過協會仍拍到，該船甲板上躺了一隻已死亡的小鬚鯨。

報導指出，聯合國國際法庭於2014年裁定日本停止補鯨後，這次又被拍到日本捕鯨船偷補鯨魚。

協會成員史蒂夫（Steve Irwin）拿出座標表示，日新丸號出現在澳洲南極領土的澳洲鯨魚保育區。另一名成員魯柏林克（Wyanda Lublink）則批評，日本捕鯨船明顯藐視國際法庭與澳洲聯邦法庭的裁決。

魯柏林克強調，日本船員在甲板上蓋上用帆布蓋住鯨魚，表示他們知道捕鯨是錯誤的。」據了解，日本曾在判決後短暫停止捕鯨，但前年底又以「考察研究」之名恢復捕鯨。