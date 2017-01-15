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日本新年習俗「酒灌鯉魚」 遭怒罵：虐待動物

2017-01-15  21:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本富山縣有一個從江戶時代就開始的特殊習俗，每當新的一年來到，該年犯太歲的民眾就會拿酒灌入鯉魚嘴內，再放牠們入河達到「驅邪」的目的，然而此一流傳200多年的風俗習慣，卻因電視節目指出在河川中發現「宿醉」的鯉魚，導致近日遭網友批評此舉根本是「虐待動物」。

根據《JCAST NEWS》報導，日本富山縣流傳200年的「鯉魚灌酒」習俗，本意在於新的一年替犯太歲的民眾趨吉避凶，因此會把酒飲倒入鯉魚口中後，放回河川中，象徵「帶走厄運」，但日前經電視播報指出，在河川中發現因宿醉全身癱軟的鯉魚後，連日來造成大批網友致電投訴的現象，批其是「虐待動物」的表現。

魚類專家在《朝日電視台》「羽鳥慎一早安秀」節目中指出，酒會從魚鰓中迅速被排出，因此對魚類不會產生影響。同時節目組也曾在電視上對此特殊習俗進行民意調查，有82%的民眾表示「能夠理解」，但主辦該儀式的發言人川崎和夫表示，不知道網路上會有這麼大的反彈聲浪，對於虐待動物的指控，感到非常遺憾。

川崎和夫指出，行使該儀式這麼多年來，從來沒有聽聞鯉魚因酒暴斃在河川內，並澄清餵酒只是一種形式，僅倒一點示意並沒有強灌，且視鯉魚為河川之神，放生時也一併替牠祈福，絕對沒有虐待的意思。

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  • 日本富山縣「酒灌鯉魚」的新年習俗遭網友怒批虐待動物。（圖擷自YouTube） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    日本富山縣「酒灌鯉魚」的新年習俗遭網友怒批虐待動物。（圖擷自YouTube） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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