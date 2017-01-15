山東新人極簡婚禮 一桌「一盆菜」了結
2017-01-15 23:11
〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省鄒城市一對新人不要聘金，婚宴上只請一道菜，此種移風易俗的極簡化婚禮，讓鄒城市政府頒發兩塊匾額恭祝這對新人。
據《齊魯晚報網》報導，中國大陸山東省鄒城市一對新人響應市府推動的簡化婚禮，新娘趙秀則是當地第一個不收聘金的新娘子，當日宴客的菜色也僅一盆燉排骨蘑菇。只有新娘的娘家人能享用一桌10道菜的禮遇，但10道菜的總價折合新台幣也僅940元。
婚禮簡化獲得不少網友討論，雖然認可不收聘金，但對宴客菜色僅此一道有些意見，認為客人都到了，不用花大錢，至少心意要足夠，大喜之日沒有大魚大肉就感覺沒有慶祝的氛圍。不過當地市府則頒布「移風易俗優秀標兵」、「好媳婦」的匾額給新郎、新娘，表揚並恭祝他們的極簡化婚禮。
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