挑戰人類感官極限！觀眾看完《Raw》暈倒送醫

2017-01-15 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕法國恐怖片《Raw》講述一名獸醫系的學生，因在一場綁架儀式上遭逼迫吃生肉，而開啟了食人慾望的開關，新穎的題材、真實細微的拍攝手法，造成未演先轟動的口碑。該部電影在去年9月多倫多影展（Toronto Film Festival）放映時，就因極度的視覺震撼導致數名觀眾嚇到暈倒，遭緊急送醫。該部電影的預告片在近日首度釋出，引發高度討論。

由33歲新興導演兼作家茱麗葉（Julia Ducournau）所執導的法國恐怖片《Raw》，講述一名就讀獸醫系的女大生無意間被開啟「食人」開關，連帶引出一連串失序行為，電影中裸露及驚悚的影像讓該部片在多倫多影展放映時，便讓好幾位觀眾嚇暈住進醫院。該部電影在美國上映時間為今年3月，台灣時間則仍未出爐。

導演茱麗葉指出，因她熱愛恐怖片，因此非常渴望得知一些昏倒觀眾的想法。此部電影在坎城影展（Cannes Film Festival）上獲頒「費比西國際影評人獎」（FIPRESCI Prizes）。

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