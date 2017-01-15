疑自拍釀禍 俄18歲青年86樓跌落慘死

2017-01-15 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕自拍釀禍？俄羅斯莫斯科一名18歲青年日前傳出墜樓意外，從歐洲第2高樓「OKO大廈」的86樓墜落，摔在地面當場死亡。據傳他在自拍滑倒造成意外，也有人表示青年是跳樓自殺。

綜合外媒報導，這名青年名為亞歷山大（Alexander Sh），他與父親到OKO大廈頂樓溜冰，不料在自拍時不慎滑倒，整個人從86樓高摔落至地面的停車場，把一輛賓士G系列休旅車壓爛。

報導指出，也有目擊者表示，亞歷山大並非自拍滑倒，當時他與父親激烈爭執，憤而跑到頂樓的直升機坪一躍而下。目前官方並未說明確切跌落原因。

據了解，天空溜冰場是OKO大廈的特色之一，該大廈為住商混合建築，高度353公尺，在歐洲為第2高樓；歐洲第1高樓同樣位於莫斯科，為高約373公尺的聯邦大廈（沃斯塔克塔）。