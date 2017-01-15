韓檢最快明決定逮不逮三星少東 還考慮經濟影響

南韓獨立檢察組今日表示，最快會在明天決定是否申請逮捕李在鎔（圖中）。據悉，檢方還考慮了逮捕行動對南韓經濟帶來的影響。（路透）

2017-01-15 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團少東李在鎔日前以「閨密干政門」一案的嫌犯身分，接受長達22小時偵訊，負責偵辦該案的南韓獨立檢察組今（15）日表示，最快會在明天決定是否申請逮捕李在鎔。據悉，檢方還考慮了逮捕行動對南韓經濟帶來的影響。

《韓聯社》報導，獨檢發言人李規喆表示，檢方最快將在明天下午2時30分舉行例行記者會前，會決定是否申請逮捕涉嫌在合併案中行賄、在國會聽證會上作偽證的李在鎔。他補充，獨檢正在考慮所有因素，但最重要的仍是法律原則。

據了解，除了李在鎔的犯罪性質，獨檢還考慮到逮捕他對南韓經濟造成的影響，有獨檢成員認為，逮捕他會對國內經濟帶來消極影響，應該慎重考慮，但有人指出，已能證明李在鎔的犯罪事實，需要申請逮捕。

獨檢懷疑政府全力支持三星與第一毛織合併，三星則以向總統朴槿惠的閨密崔順實提供金援作為回報。但李在鎔否認有獲利，三星也主張其是「受害者」，並指出在經濟不佳之時，對大企業掌門人採取司法行動不合時宜。