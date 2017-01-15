| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
HBL》姜肇軒19分率隊退后綜 東山首度進軍8強
 首頁 > 國際

韓檢最快明決定逮不逮三星少東 還考慮經濟影響

南韓獨立檢察組今日表示，最快會在明天決定是否申請逮捕李在鎔（圖中）。據悉，檢方還考慮了逮捕行動對南韓經濟帶來的影響。（路透）

2017-01-15  19:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團少東李在鎔日前以「閨密干政門」一案的嫌犯身分，接受長達22小時偵訊，負責偵辦該案的南韓獨立檢察組今（15）日表示，最快會在明天決定是否申請逮捕李在鎔。據悉，檢方還考慮了逮捕行動對南韓經濟帶來的影響。

《韓聯社》報導，獨檢發言人李規喆表示，檢方最快將在明天下午2時30分舉行例行記者會前，會決定是否申請逮捕涉嫌在合併案中行賄、在國會聽證會上作偽證的李在鎔。他補充，獨檢正在考慮所有因素，但最重要的仍是法律原則。

據了解，除了李在鎔的犯罪性質，獨檢還考慮到逮捕他對南韓經濟造成的影響，有獨檢成員認為，逮捕他會對國內經濟帶來消極影響，應該慎重考慮，但有人指出，已能證明李在鎔的犯罪事實，需要申請逮捕。

獨檢懷疑政府全力支持三星與第一毛織合併，三星則以向總統朴槿惠的閨密崔順實提供金援作為回報。但李在鎔否認有獲利，三星也主張其是「受害者」，並指出在經濟不佳之時，對大企業掌門人採取司法行動不合時宜。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三星 南韓 李在鎔 閨密干政
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：韓檢最快明決定逮不逮三星少東 還考慮經濟影響


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.