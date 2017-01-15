黑人路邊修車被當偷車賊 美警當街壓制毆打
2017-01-15 19:55
〔即時新聞／綜合報導〕美國西北大學博士生克羅斯比（Lawrence Crosby）是名黑人，他前年10月在路邊修理自己的車時，有名路過的女性目睹全程，卻誤以為他在偷車，因此報警處理，警方獲報後在路上將克羅斯比攔下，雖然克羅斯比馬上下車高舉雙手，但5名警員仍一擁而上將他壓倒在地，甚至出拳毆打，引發爭議。
《ABC NEWS》報導，報案的女性指控克羅斯比偷車後，還「跟蹤」克羅斯比，並將克羅斯比的行蹤告訴警方，讓警方不久後就追趕上克羅斯比，命令他將車停下。
克羅斯比停車後，打開車門高舉雙手，態度相當配合，不過警員卻一擁而上，把他壓倒在地，雖然克羅斯比告訴警員「車是自己的」，也說可以提供證明給警員看，不過警員根本不理睬他，將他上銬帶走。
雖然警方之後確認車確實是克羅斯比的，但警方卻以「拒捕」和「不服從警方」的罪名將他逮補。克羅斯比在去年3月被判無罪，他也對其中4名警員以惡意起訴、濫用權力等罪名提起告訴。
當地媒體曾要求在週五（13日）就前述事件進行採訪，警方卻拒絕，也拒絕評論此事。不過伊利諾州埃文斯頓警方在週三（11日）公布了逮捕過程中雙方車輛的行車紀錄器畫面，以及報案電話的錄音。
相關影音：（3:20女子報案，8:45警方逮捕）
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