中國恐怖整形「速成班」 號稱3天學會割雙眼皮

2017-01-16 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國非法整形產業猖獗，北京有醫美學校宣稱與韓國合作，但實際上卻是擅自開設的違法機構，學校沒有固定的地址，透過網路、微信來招募學生，當中的「速成班」更是打出3天就能學會割雙眼皮的噱頭來吸客，相當誇張。

《北京青年報》報導，這一類的整形速成班主打就算學員沒有基礎，也能馬上學會，號稱沒有醫療經驗的一般人受過他們的培訓後：「3天學會割雙眼皮、5天學會打美容針」，這類「速成整形師」出師後藏身美容院，暗地裡幫消費者實施種種微整形手術，亂象叢生。

這些學校沒有固定地址，招生靠網路，活動則是臨時租場地，幾天後就鳥獸散，彷彿像打「游擊戰」一樣，報名更全都在「虛擬空間」裡，都要靠微信等網路社群聯繫。另外，培訓的師資來路不明，結業後也會發政府不承認的「韓文結業證書」，學校的師資更對學員直言：「這只是給客人看的，讓客人信任你」。

報導稱，雖然問題層出不窮，但這些「速成班」的生意相當好，每期約有20、30人報名，都是女性。

由於中國法令規定一般的美容院不得從事醫療美容服務，但暴利讓這些「速成整形師」鋌而走險，像是他們會趁機對到美容院消費的顧客推銷，像是在臉頰植入「蛋白線」等，報導提到，「速成整形師」會宣稱「蛋白線」能釋放膠原蛋白，有除皺、提肌的功效，1根要價1萬人民幣（約47000元新台幣），但實際上這「蛋白線」，1根批發價只有10人民幣（約47元新台幣），利潤高達1000倍。