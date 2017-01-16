中國恐怖整形「速成班」 號稱3天學會割雙眼皮
2017-01-16 00:18
〔即時新聞／綜合報導〕中國非法整形產業猖獗，北京有醫美學校宣稱與韓國合作，但實際上卻是擅自開設的違法機構，學校沒有固定的地址，透過網路、微信來招募學生，當中的「速成班」更是打出3天就能學會割雙眼皮的噱頭來吸客，相當誇張。
《北京青年報》報導，這一類的整形速成班主打就算學員沒有基礎，也能馬上學會，號稱沒有醫療經驗的一般人受過他們的培訓後：「3天學會割雙眼皮、5天學會打美容針」，這類「速成整形師」出師後藏身美容院，暗地裡幫消費者實施種種微整形手術，亂象叢生。
這些學校沒有固定地址，招生靠網路，活動則是臨時租場地，幾天後就鳥獸散，彷彿像打「游擊戰」一樣，報名更全都在「虛擬空間」裡，都要靠微信等網路社群聯繫。另外，培訓的師資來路不明，結業後也會發政府不承認的「韓文結業證書」，學校的師資更對學員直言：「這只是給客人看的，讓客人信任你」。
報導稱，雖然問題層出不窮，但這些「速成班」的生意相當好，每期約有20、30人報名，都是女性。
由於中國法令規定一般的美容院不得從事醫療美容服務，但暴利讓這些「速成整形師」鋌而走險，像是他們會趁機對到美容院消費的顧客推銷，像是在臉頰植入「蛋白線」等，報導提到，「速成整形師」會宣稱「蛋白線」能釋放膠原蛋白，有除皺、提肌的功效，1根要價1萬人民幣（約47000元新台幣），但實際上這「蛋白線」，1根批發價只有10人民幣（約47元新台幣），利潤高達1000倍。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美商希捷關閉蘇州廠 裁員２千人
- 小英總統返抵國門 宣示改變過去單向援助
- 迪化年貨街開鑼 好買也好看
- 農場有如美術館 土溝農遊新體驗
- 國內首本漂浮生物圖鑑 超新奇！海蛞蝓像空拍機
- 小繆思 習貓
- 留賀夫大有用 裕隆竄上第2
- MP鼓鼓合體周湯豪 紅白唱跳 喊話粉絲別爆雷
- 《台粉怒了》潤娥爆代簽 主辦說法兜不攏
- 外省黑幫合流 暴力反民主
- 涉暴力滋擾黃之鋒 張瑋10萬交保、限制住居出境
- 人生醫護站 菜鳥醫師的感動
- 自由廣場》當教育部與科技部通力推卸責任…
- 自由廣場》哈佛行，政大當然也行！
- 澳網明開打 費爸復出搶勝
- 李勤岸／3Q哲學
- 把獎牌留台灣 小戴決定參加世大運
- 新莊彩繪創意燈籠 上百人開心玩
- 機捷新北產業園區站 停車、標示不足
- 5大銀行新房貸 恐創11年新低
- 「打出50萬價值」大王超越大王？
- 林憶蓮出戰《歌手5》挨批「自降格調」 舊愛出面護航
- 房屋稅暴增 扯都更後腿
- 新力公開賽》 J.湯瑪斯36洞123桿 創美巡新低
- 校園食材登錄平台 靜宜大學獲楷模獎
- 邱淑慧守護兒少 感恩單親父
- 朵朵小語 靜默
- 高爾夫》J.湯瑪斯第3回合65桿 總計188桿平紀錄遙遙領先
- SBL》終於贏璞園了！金酒終止跨季對戰23連敗
- 《1顆10元》高麗菜自採 6分地2.5小時搶光
- 劍道故事館揭牌 見證徐家班榮耀
- 讓科學數據說話 瘦肉精美豬農委會不能曖昧
- 學長不是叫假的 南湖抵8強
- 市區公車8公里買1送1 台一線先試辦
- 業者因一例一休喊漲 學者：超過5％就不合理
- 隨行側記》蔡英文提小故事 拉近元首距離
- 首批週末戰士 彰化後備旅接訓
- 自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
- 膝蓋也會激凸？ 原來是脛骨結節軟骨炎
- 苦水啤酒海 不過就是照個片子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國恐怖整形「速成班」 號稱3天學會割雙眼皮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分