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審重口味照讓2員工身心受創 微軟決定降低「真實度」

2017-01-15  19:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國兩名在微軟任職的員工，因長期審查重口味的情色、虐殺照，而罹患「創傷後壓力症候群」（Post-traumatic Stress Disorder，PTSD），向微軟提出告訴，雖微軟公司否決兩位員工主訴的內容，但決定將利用程式降低照片、影片的「真實程度」維護員工心理健康狀態。

綜合外媒報導，在美國微軟「網路安全團隊」任職1年半的兩名員工布勞爾特（Greg Blauert）及索托（Henry Soto），因工作需要，每日必須審閱把關大量血腥暴力又帶情色等等「令人不安的」的重口味照片，讓兩人因此罹患PTSD。據悉，微軟對類似「數碼犯罪部門」，提供全面的心理保健，卻沒有比照辦理「網路安全團隊」所受到的心靈創傷。

索托的律師表示，當事人因觀看一位少女遭虐殺的影片後，產生了幻聽還因此有睡眠障礙，常在惡夢中醒來，布勞爾特則因這份工作導致性情大變，常常會不自主的哭泣，兩人的PTSD嚴重到連自己的孩子都無法正常接觸。

微軟則在一封電郵聲明中，否決兩名員工主訴的內容，堅稱公司深知這份工作的艱難，因此也全心投入在維持員工身心健康狀況。公司目前已利用程式將圖片的「真實程度」以降低解析度、黑白化進行處理，員工觀看的會是縮圖而非原圖。

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  • 美國兩名在微軟任職的員工，因長期審查重口味的情色、虐殺照，而罹患PTSD，微軟決議利用程式降低影片、照片的真實度，維護員工心理狀態。（法新社）

    美國兩名在微軟任職的員工，因長期審查重口味的情色、虐殺照，而罹患PTSD，微軟決議利用程式降低影片、照片的真實度，維護員工心理狀態。（法新社）

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