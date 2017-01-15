抓到試圖逃票的傢伙 站務員直接「抱緊」處理

貓咪試圖偷溜進大阪難波車站，遭畫面右方的站務員直接從地上提了起來，「抱緊」處理。（圖擷取自@kanon_yr推特）

2017-01-15 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本網友日前將貓咪試圖偷溜進大阪難波車站，在閘門前被站務員直接活逮、「抱緊」處理的可愛萌照上傳網路，引爆熱議，短短2天就吸引了超過6.9萬次轉發。

綜合媒體報導，日本網友日前在推特上傳一張貓咪在難波車站閘門前被站務員活逮的照片，並留言表示「抓到了試圖逃票的傢伙」；照片中，只見畫面右方的站務員緊抱貓咪，直接將貓咪從地上提了起來，貓咪竟也乖乖就範，模樣相當可愛。

「逃票貓被逮」的照片發布後，立刻引爆網路熱議，有網友分享貓咪潛伏在台灣瑞芳車站的照片，有網友留言表示「這喵星人好可愛，被逮還直接癱軟」，還有網友紛紛揣摩貓咪的心聲表示「慘了！是怎麼發現我的」、「放開朕！朕才不需要買票」。