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好萊塢再反川普 群星齊唱《I Will Survive》

2017-01-15  17:12

〔編譯陳正健／綜合報導〕好萊塢是自由派（liberal）的天下，多數藝人對美國候任總統川普恨之入骨。最近，好萊塢A咖又再合拍一部短片，齊唱英文經典老歌《I will survive》，盡顯對川普的不滿。

《I will survive》是1970年代的迪士可名曲，由非裔女歌手葛洛莉雅．蓋諾（Gloria Gaynor），至今仍廣為傳唱。

意想不到的是，好萊塢群星為了反川普，最近再度翻唱這首金曲，影片是由《W Magazine》和《Conde Nast Entertainment》發佈。

影片中，當紅的艾瑪．史東（Emma Stone）、娜塔莉．波曼（Natalie Portman）、艾美·亞當斯（Amy Adams）、安德魯·加菲爾德（Andrew Garfield）、馬修麥康納（Matthew McConaughey）等藝人聯手飆歌。

這部影片上傳至今，已經吸引超過150萬人點閱。不過，就如同分裂的美國政局一樣，網路上也是正反評價兩極。

對於A咖藝人的演唱，許多自由派網友大表贊同。反之，川普支持者則盡嘲諷之能事，批評他們的唱功極差，簡直不堪入耳。

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  • 好萊塢A咖又再合拍一部短片，齊唱英文經典老歌《I will survive》，盡顯對川普的不滿。（圖截自YouTube）

    好萊塢A咖又再合拍一部短片，齊唱英文經典老歌《I will survive》，盡顯對川普的不滿。（圖截自YouTube）

  • 好萊塢群星為了反川普，最近再度翻唱金曲《I will survive》。（圖截自YouTube）

    好萊塢群星為了反川普，最近再度翻唱金曲《I will survive》。（圖截自YouTube）

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