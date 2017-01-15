日本發射全球最小運載火箭 只飛20秒宣告失敗

「SS-520」4號機搭載了超小型衛星「TRICOM1」，今日早上8時33分，在JAXA位於鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所發射，但最後宣告失敗。（路透）

2017-01-15 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今（15）日發射全球最小運載火箭「SS-520」4號機，但火箭發射20秒後就失去訊息，掉落到內之浦東南海域中，JAXA宣告發射失敗。

日本《共同網》報導，「SS-520」4號機搭載了東京大學開發的超小型衛星「TRICOM1」，今日早上8時33分，在JAXA位於鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所發射升空。不料，在發射20秒後，就失去來自火箭的訊息，JAXA因此停止對火箭第2段點火。

「SS-520」4號機全長10公尺，直徑50公分，製造和發射耗費5億日元（約1億3700萬台幣）；「TRICOM1」則長寬約10公分，高約35公分，重約3公斤，原本將繞行地球進行地面拍攝和數據傳輸。

負責研發的JAXA副教授羽生宏人表示非常遺憾，「想要查明原因」。JAXA此前曾表示，「SS-520」4號機這是把人造衛星投入軌道的全球最小火箭，但相關技術尚未完備。

報導指出，此次研發目的是為探索超小型衛星發射升空方式，並對有意開發火箭的民間企業作出示範。另外，為降低成本，火箭部分零件還採用用於家電等的市售產品。