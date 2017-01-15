超級英雄是「壞榜樣」 研究：助長兒童暴力傾向
2017-01-15 15:57
根據美國的最新研究，超級英雄題材非但未起道德示範作用，反而助長孩童的暴力傾向。（路透）
〔編譯陳正健／綜合報導〕超人、蝙蝠俠等超級英雄懲惡揚善，是許多兒童心中的偶像。不過，根據美國的最新研究，超級英雄題材非但未起道德示範作用，反而助長孩童的暴力傾向。
美國楊百翰大學（Brigham Young University）針對240名學齡前幼兒進行研究，並將成果發表於《變態兒童心理學期刊》（JACP）。
研究發現，孩童喜愛超級英雄，不見得會學習英雄之舉，可能變得更具侵略性。當同儕遭到霸凌時，他們也不見會挺身相助。
另外，研究也顯示，20%孩童祟拜超級英雄的原因，是基於他們的暴力行為，理由包括英雄的體型和破壞性等。
近75%的兒童喜愛超級英雄，是因為他們的特殊本領，例如強壯和飛行能力等，而非他們的愛心或是正義感。
研究作者柯妮（Sarah Coyne）指出，很多家長以為，「超級英雄文化」有助孩子表現良善，為同儕挺身而出，但研究呈現相反結果，孩子學到的是侵略性的一面。
柯妮相信，對孩子而言，超級英雄題材仍太複雜，所以只看到表面的暴力行為，並未理解故事背後的道德意涵。
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