防北韓核武 潘基文：韓國政府應部署「薩德」
2017-01-15 16:03
日前表達有意參選韓國總統的前聯合國秘書長潘基文，今天訪問韓國海軍第二艦隊時表示，韓國政府應決定部署薩德系統。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕韓國部署「薩德」（THAAD）系統引發中韓關係緊張，被視為韓國總統熱門人選的前聯合國秘書長潘基文今（15）日再度表示，朝鮮半島處於準戰時狀態，當前政府應決定部署薩德系統比較合適。
潘基文日前表示，如果沒有北韓核武威脅，不應該部署薩德，但基於國家安全保障，沒有後悔的機會，因此表態支持薩德。《韓聯社》報導，今天他訪問韓國海軍第二艦隊時，再度提到薩德問題。
潘基文強調，北韓持續開發核器、積累彈道導彈研製經驗，因此韓國政府應出於防禦目的部署薩德。他認為，這會與中國等周邊國家產生矛盾，但問題可以由外交手段解決。
韓國下屆總統選舉，一般認為，潘基文與共同民主黨前黨魁文在寅形成兩強對決，目前文在寅民調以27.9%支持率領先潘基文。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 文在寅 潘基文 薩德反導彈系統（THAAD） 薩德系統 韓國
國際‧本日最多瀏覽
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 中國節目尺度大！ 瘋狂「啪啪啪」女子叫不停...
- 中國學者嗆小英「誤判」情勢 網友：又在吠了
- 印度東部船隻翻覆 至少19死
- 杜特蒂再發狂語：炸光恐怖組織 毒品泛濫將戒嚴
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- 魏德聖新片唱出好口碑 揪妻小浪漫吻雪
- 波麗士變身布偶踩街遊行 蘆洲警直播防竊話劇
- 參選黨主席連署 郝龍斌：有技術性杯葛疑慮
- 微小說 命運的傳承
- 暖心街店募禮物 課輔童圓夢
- 情色照引鄉民噴酸液 雪莉關IG反擊
- 老公恩斷義絕 海倫清桃窮吞泡麵躲夫
- 小英改革5大民生法案 民調顯示評價最高的是...
- 認了指侵韓國女大生！ 詹姓運將被聲押
- 《樂來越愛你》女主角首選 不是艾瑪史東而是「她」
- 削價搶客糾紛不少 官方管道包車 較有保障
- 金戒指卡卡險斷指 老翁急向警消求援
- 感恩季募集禮物 四歲女童鋼琴夢成真
- 烏日第3公墓 可望變公園
- 經典賽》藍鳥鐵捕加入加拿大隊 卻想守游擊不蹲捕？
- MLB》王建民後未開過聽證會 洋基還沒「約定」畢坦西斯
- 客滿沒設看板 大溪老城區停車場惹怨
- 撫慰喪家心靈 高市一殯裝置藝術開展
- 男星從百萬年薪到日花百元 搶救事業親情
- 韓媳初體驗！天心閃嫁忙拍戲 過年陪歐巴回家
- 彰鹿路福興公所段 將設分隔島
- Lulu高鐵集郵大明星 遇「他」萌變小粉絲
- 男星揪姊姊媽媽做鬼臉 「一看就是一家人」
- 美式訓練豐收 恰恰「整套」打包帶回來
- 遭印尼扣押3個月 船長回來了
- 讓科學數據說話 瘦肉精美豬農委會不能曖昧
- 把獎牌留台灣 小戴決定參加世大運
- 娜姊曬恥毛照 CNN主播︰早餐都吐出來了
- 大根取代Lulu當嘉賓 玖壹壹洩密：跟XX有關
- 最美傳播妹兼差賣毒 還發文「跨年本人出租」
- 余祥銓怨負面新聞多 吳宗憲：你爸不會比你少
- 天心比大膽 操手槍爆頭
- 10元自採高麗菜被A 農民無奈
- 徐懷鈺直播和乾女兒玩遊戲 又被誤會親生的
- 南市聯合徵才 免費彩妝盼助好「薪」情
- 好久不見前第一夫人 美青姊到嘉義關懷老人
- 假冒檢警行騙全台詐2300多萬 5惡少栽在他的手裡…
- 美商希捷關中國蘇州廠 傳因曾被迫補稅72億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防北韓核武 潘基文：韓國政府應部署「薩德」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分