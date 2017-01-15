防北韓核武 潘基文：韓國政府應部署「薩德」

日前表達有意參選韓國總統的前聯合國秘書長潘基文，今天訪問韓國海軍第二艦隊時表示，韓國政府應決定部署薩德系統。（歐新社）

2017-01-15 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕韓國部署「薩德」（THAAD）系統引發中韓關係緊張，被視為韓國總統熱門人選的前聯合國秘書長潘基文今（15）日再度表示，朝鮮半島處於準戰時狀態，當前政府應決定部署薩德系統比較合適。

潘基文日前表示，如果沒有北韓核武威脅，不應該部署薩德，但基於國家安全保障，沒有後悔的機會，因此表態支持薩德。《韓聯社》報導，今天他訪問韓國海軍第二艦隊時，再度提到薩德問題。

潘基文強調，北韓持續開發核器、積累彈道導彈研製經驗，因此韓國政府應出於防禦目的部署薩德。他認為，這會與中國等周邊國家產生矛盾，但問題可以由外交手段解決。

韓國下屆總統選舉，一般認為，潘基文與共同民主黨前黨魁文在寅形成兩強對決，目前文在寅民調以27.9%支持率領先潘基文。