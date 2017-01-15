杜特蒂再發狂語：炸光恐怖組織 毒品泛濫將戒嚴

菲律賓總統杜特蒂表示，若毒品持續氾濫，他將宣布戒嚴。（路透）

2017-01-15 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日對商界發表演說，他再度語出驚人地表示，已下令海軍與海岸警衛隊，「若有綁架人質的恐怖份子想逃跑，炸光他們（bomb them all）！」他也就毒品猖獗問題表示，「沒人可以阻止我宣布戒嚴！」

綜合外媒報導，杜特蒂昨晚在納卯市（Davao）演說時，談到菲律賓南部阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）等恐怖組織問題，聲言將用強硬手段，嚇阻恐怖組織綁架當地水手，並揚言要「炸光」綁架者，即使犧牲人質也在所不惜。

此外，杜特蒂再次重申掃毒立場，並強調，若毒品問題仍猖獗，將會實施戒嚴，「如果我想（宣布戒嚴），且毒品問題持續惡化，我將宣布戒嚴。」並補充，「沒有人可以阻止我！」

報導指出，菲律賓曾在70年代初期實施戒嚴，1987年修憲後，總統只能在遭遇入侵或叛亂時宣布戒嚴，且為期不能超過60天。杜特蒂1個月前也對戒嚴嗤之以鼻，認為戒嚴沒有改善民眾生活，不過顯然他已改變說法。