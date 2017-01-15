關押500多天獲釋 中國維權律師精神分裂
2017-01-15 15:23
〔即時新聞／綜合報導〕中國北京維權律師李春富，在2015年遭中國政府帶走關押，直到日前才獲釋返家。但李春富回家後精神疑似異常，經過就醫後確定已罹患精神分裂症。
中國政府在2015年7月時，大規模逮捕維權人士與律師，被稱為「709大抓捕」，李春富即是其中一人。
綜合外媒報導，雖然李在關押500多天後於日前獲釋，並由員警陪同返家，但一開始李不敢踏進家門，家人也發現他身形消瘦、面色蒼白且目光呆滯，之後更出現異常舉動，包括推開探訪的親友說，「快走！危險！」，以及在妻子打電話時暴怒詢問，「你在給誰打電話？你在害我！」並一邊掐住妻子的脖子。
根據「中國維權律師關注組CHRLCG」推特指出，李春富已經確診罹患精神分裂症，需要住院治療。
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