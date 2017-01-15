12歲男孩持槍搶劫 脅迫少女交出麥克雞塊
2017-01-15 13:25
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約1名13歲女孩在麥當勞買了雞塊後，遭到同校的12歲男孩持槍抵住頭部，威脅她交出1個雞塊。少女並沒有同意，而是把槍撥到了一旁，接著就上了火車回家，警方之後逮捕了犯下搶劫案的男孩。
據《紐約郵報》報導，當時女孩是在紐約曼哈頓東區萊辛頓大道（Lexington Avenue）附近的麥當勞購物，熟料卻被不良少年盯上，尾隨她進入火車站，並拔槍要少女給他雞塊。13歲的女孩當時顯現出鋼鐵意志來捍衛自己的麥克雞塊，勇敢地拒絕了男孩的要求，並且認出那是和她就讀同個學校的學生。
事發後第二天下午，受害者才將此事告知校方，隨後警方拘捕該男童，但因為他是未成年人，案件將在家庭法院處理。警察單位目前尚未找到槍枝，但初步了解男孩常常向其他的孩子炫耀自己有1把槍。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 中國節目尺度大！ 瘋狂「啪啪啪」女子叫不停...
- 川普醜聞情報 英前情報員自費追查
- 剛出生就被抱走 18歲才知老媽是綁匪
- 美國發行紀念金幣 首見「非裔」自由女神
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- 爾冬陞40年淬煉 不一樣的三少爺回來了
- 魏少19度大三元 50年來最威
- 勞工︰年金分天堂、地下室 不能不改
- 旅展禮券體檢 市府經驗輸出至台南
- 柯P表態競選連任 呂秀蓮：民進黨應提候選人
- 烏日第3公墓 可望變公園
- 綾瀨遙慘變蚊子大餐 癢到睡不著
- 認了指侵韓國女大生！ 詹姓運將被聲押
- 小英改革5大民生法案 民調顯示評價最高的是...
- 初雪未報到 合歡山凌晨下冰霰
- NBA》交換垃圾話爆衝突 沃爾、克勞德遭重罰
- 20歲AV女王曬床照 脫掉半裸誘惑
- 宜蘭縣長選舉開跑 陳歐珀：我也符合條件
- NBA》總裁席爾瓦：考慮在墨西哥新增球隊
- 遭印尼扣押3個月 船長回來了
- 公德心呢？ 莿桐花海季開幕前 被踩到整片倒塌
- 同志伴侶求愛情 城隍、月老給祝福
- （影音）敬業胡歌！泥巴水濕身冷到狂抖
- NBA》馬刺遭墊底太陽逆襲 雷納德這個紀錄快追平鄧肯
- 彰鹿路福興公所段 將設分隔島
- 哈波、阿里耶塔續約1年 拚明年自由身價
- 跨海詐騙面交？ 婦上當從金門到松山送錢...
- MP鼓鼓合體周湯豪 紅白唱跳 喊話粉絲別爆雷
- 王柏融旅外夢 洪總鼓勵去追
- 賴清德送議員春聯 柯：那又怎樣
- 黃之鋒再來訪 平安入境
- 蔡英文訪推特總部 合影史上最大咖自拍照
- 暖心街店募禮物 課輔童圓夢
- 「AV女王」穿比基尼肉貼粉絲 騎馬呼巴掌送福利
- NBA》小喬丹繳「雙20」快艇打爆湖人一吐怨氣
- 虔誠向佛？性侵韓妹運將駕「愛心無障礙車」
- NBA》尼克缺防守？羅斯對教練喊話：每天提醒我們
- 一週大事（1月8日至14日）
- 年前就業搶先機！高市本週12場徵才活動
- 冷得超有感…低溫下修 今明探12℃
- 「打出50萬價值」大王超越大王？
- 設計師帶入新元素 花蓮老店新氣象
- 國道1號自小客車側翻 人沒事北上回堵半小時
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：12歲男孩持槍搶劫 脅迫少女交出麥克雞塊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分