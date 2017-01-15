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12歲男孩持槍搶劫 脅迫少女交出麥克雞塊

2017-01-15  13:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約1名13歲女孩在麥當勞買了雞塊後，遭到同校的12歲男孩持槍抵住頭部，威脅她交出1個雞塊。少女並沒有同意，而是把槍撥到了一旁，接著就上了火車回家，警方之後逮捕了犯下搶劫案的男孩。

據《紐約郵報》報導，當時女孩是在紐約曼哈頓東區萊辛頓大道（Lexington Avenue）附近的麥當勞購物，熟料卻被不良少年盯上，尾隨她進入火車站，並拔槍要少女給他雞塊。13歲的女孩當時顯現出鋼鐵意志來捍衛自己的麥克雞塊，勇敢地拒絕了男孩的要求，並且認出那是和她就讀同個學校的學生。

事發後第二天下午，受害者才將此事告知校方，隨後警方拘捕該男童，但因為他是未成年人，案件將在家庭法院處理。警察單位目前尚未找到槍枝，但初步了解男孩常常向其他的孩子炫耀自己有1把槍。

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  • 美國紐約1名12歲男孩，持槍抵住13歲女孩的頭部，要她交出手上的1個麥克雞塊。（美聯社）

    美國紐約1名12歲男孩，持槍抵住13歲女孩的頭部，要她交出手上的1個麥克雞塊。（美聯社）

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