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同志議題趨開放 美國同性戀人數破千萬

美國同性戀人數突破千萬。（路透）

2017-01-15  13:10

〔即時新聞／綜合報導〕隨著全球多國逐漸對同志議題採開放態度，使越來越多同性戀族群願意表態性向，美國的同性戀人數更是逐年增加，至2016年已突破一千萬人。

根據「蓋洛普」（Gallup）調查顯示，美國成年的同性戀人數，從2012年的830萬人（3.5%），至2016年已增加至1005萬人（4.1%）

其它細項調查數據，千禧年世界（1980-1998）的同性戀比例最高，為7.3%，X世代（1965-1979）為3.2%、戰後出生（1946-1964）為2.4%、傳統世代（1913-1945）為1.4%

以性別和種族區分，男性比例為3.7%，女性為4.4%；非西裔白人3.6%、非西裔黑人4.6%、亞裔4.9%、西裔5.4%、其他為6.3%。

以學歷和收入區分，低於3萬6千美金（約台幣114萬）比例為5.5%、3萬6至9萬（約台幣286萬）為4.0%、9萬以上為3.7%；高中以下至大學的同性戀比例皆為4.1%，研究所為3.9%。

若以宗教虔誠度區分，高虔誠度的信徒為1.9%、一般信徒為3.5%，無宗教信仰者為7.0%。

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標題：同志議題趨開放 美國同性戀人數破千萬


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