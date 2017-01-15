和警察局長搶女人 女同志慘遭裸屍封水泥
2017-01-15 12:43
警察局長（中）愛上餐廳女歌手（右）將波撒桑殺害。（圖取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕泰國發生了震驚各界的買兇殺人案！一名28歲的女同志波撒桑和35歲的餐廳女歌手相戀，不料58歲的警察局長龐桑沃也看上女歌手，最後竟買兇殺害波撒桑，甚至將她以水泥封屍，手段相當殘忍。
波撒桑與女歌手原本是戀人，但龐桑沃認識女歌手後就愛上了她，還逼迫兩人疏遠，去年12月13日波撒桑在家被綁架，父母找不到她報案，警方調查後發現，波撒桑當天被人帶走，接著就失蹤。
警方調查後鎖定了龐桑沃在內的7名疑犯，參加綁架的其中一名男子坦承犯案，也帶著警方到埋屍地點挖出波撒桑的屍體，波撒桑被挖出時全身赤裸的被水泥封住。
龐桑沃目前已停職接受調查，他聲稱不滿波撒桑透過他喜歡的女子和他借了400萬泰銖（約356萬台幣），並承認找人去綁架波撒桑想給她教訓，但沒有殺害她。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 中國節目尺度大！ 瘋狂「啪啪啪」女子叫不停...
- 美國發行紀念金幣 首見「非裔」自由女神
- 殺77人被隔離5年 挪威殺人魔：獨囚讓我更極端
- 川普醜聞情報 英前情報員自費追查
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- 第一天上工就被逮！D罩杯越南妹替客打手槍
- 九旬翁出門吃尾牙失蹤 竟陳屍鄰近大樓旁排水溝
- 快來嘗鮮 鹽花甘藷霜淇淋
- 竹市百道眷村年菜 好料吃免錢
- 冷眼集》公親與事主
- 綠民代成立聯合服務處 施義芳：2年內打下苗栗
- 基隆蔣經國銅像被潑紅漆 指白色恐怖元兇
- 認了指侵韓國女大生！ 詹姓運將被聲押
- 小英改革5大民生法案 民調顯示評價最高的是...
- 跨海詐騙面交？ 婦上當從金門到松山送錢...
- 國民黨主席選舉競逐者眾 朱立倫：是好事
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘One China’ being negotiated: Trump
- 天心比大膽 操手槍爆頭
- 蔡英文過境舊金山 參訪推特總部
- 玖壹壹倒貼千萬首攻蛋-春風怕高充氣娃娃代打 健志開黃腔約修肝
- 魏如萱法國伴遊BOXING
- 〈婚姻幸福學〉繼母親職教養困難 後悔再婚決定太快
- 合歡山上午短暫飄雪5分鐘？ 氣象局認為是冰霰
- 動研所實驗 // 瘦肉精豬隻代謝快 肺臟殘留高
- 余祥銓怨負面新聞多 吳宗憲：你爸不會比你少
- 清晨微雨低溫12度 白天短暫雨氣溫微升15~ 22度
- 喬紫喬年收入5K 吵架鬧翻險潑水
- 〈戀愛大智慧〉真實的愛情
- 網球》小威拚澳網 先鑽研男子網球？
- 新莊彩繪創意燈籠 上百人開心玩
- 五子命案凶宅 大整修等入厝
- 百里侯之爭 吳秉叡：賴若參選會支持
- 蔡明亮、劉國松、鄭善禧 獲政院文化獎
- 秀水風箏花海節 20公頃迎賓
- 《1顆10元》高麗菜自採 6分地2.5小時搶光
- 管仁健稱國民黨選戰「敦郝韓柱」 網友：好A...
- NBA》交換垃圾話爆衝突 沃爾、克勞德遭重罰
- 竹市最具規模社區長照點 福祿壽喜樂活館開幕
- 郭彥甫大街賣年貨 叫不出來
- 膝蓋也會激凸？ 原來是脛骨結節軟骨炎
- 林真亦演技噴發 心機女配角彈升女一
- 7年都賣60元 「孝女麵」照顧艱苦人
- 瓊瑤愛情片男神 秦漢70歲現在變這樣...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：和警察局長搶女人 女同志慘遭裸屍封水泥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分