和警察局長搶女人 女同志慘遭裸屍封水泥

警察局長（中）愛上餐廳女歌手（右）將波撒桑殺害。（圖取自網路）

2017-01-15 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕泰國發生了震驚各界的買兇殺人案！一名28歲的女同志波撒桑和35歲的餐廳女歌手相戀，不料58歲的警察局長龐桑沃也看上女歌手，最後竟買兇殺害波撒桑，甚至將她以水泥封屍，手段相當殘忍。

波撒桑與女歌手原本是戀人，但龐桑沃認識女歌手後就愛上了她，還逼迫兩人疏遠，去年12月13日波撒桑在家被綁架，父母找不到她報案，警方調查後發現，波撒桑當天被人帶走，接著就失蹤。

警方調查後鎖定了龐桑沃在內的7名疑犯，參加綁架的其中一名男子坦承犯案，也帶著警方到埋屍地點挖出波撒桑的屍體，波撒桑被挖出時全身赤裸的被水泥封住。

龐桑沃目前已停職接受調查，他聲稱不滿波撒桑透過他喜歡的女子和他借了400萬泰銖（約356萬台幣），並承認找人去綁架波撒桑想給她教訓，但沒有殺害她。