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盲人跌落月台遭輾死 瞬間鬆繩救了導盲犬

2017-01-15  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣JR蕨車站，昨日發生盲人掉落月台遭火車輾斃的憾事，警方在調查列車頭裝置的錄影系統時，發現該名盲人跌倒時鬆開了狗繩，避免導盲犬被他拉到軌道內，隨後列車經過煞車不及，被輾過的盲人送醫不治。

據《NHK》報導，整起事故發生在昨天早上7時，居住在埼玉縣川口市的63歲視障人士到蕨車站候車時，站在月台邊緣不慎掉落軌道。經過事後查閱監視錄影資料，發現該名視障男子旁邊沒有任何人，所以很有可能是不小心摔落，但具體原因還需要進一步調查。

JR東日本旅客鐵道公司對整起事件道歉，直言一定會查明原因。有1名50來歲的視障女性則表示，自己之前在蕨車站也曾發生摔落月台的狀況，因此她呼籲應該要儘快安裝月台閘門。

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  • 日本有盲人昨日在埼玉縣JR蕨車站，不慎掉落月台遭火車輾斃，他摔落時立刻鬆手，避免導盲犬被他拉下軌道。（圖擷自《NHK》）

    日本有盲人昨日在埼玉縣JR蕨車站，不慎掉落月台遭火車輾斃，他摔落時立刻鬆手，避免導盲犬被他拉下軌道。（圖擷自《NHK》）

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