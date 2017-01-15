談任內最糟糕的一天 這件事讓歐巴馬心碎...

即將卸任的美國總統歐巴馬表示，桑迪胡克小學槍擊案是他任內最糟糕的一天。（美聯社）

2017-01-15 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬即將卸任，執政評價褒貶不一，但談到8年任期內最令他最失望、悲痛的事情，歐巴馬說，那就是2012年發生的桑迪胡克小學槍擊案，「那是我總統任內最糟糕的一天」。

歐巴馬接受《NBC》專訪時，被問到任期內是否有令他感到失望的時刻？歐巴馬說，「我任內最糟的一天，就是聽到20多名6歲的小孩，以最殘酷的方式遭到槍擊，且是在對他們來說，應該相當安全的校園裡。」

雖然槍擊案震驚全美，但歐巴馬提到，這起悲劇必定能刺激國會採取行動，「我不會說你能看到槍枝安全法案有大幅度的修正，但我認為，他們勢必會在這個議題上做出努力。」

2012年12月14日，美國康乃狄克州桑迪胡克小學發生槍擊案，共有20名學生、6名成人遭殺害，兇手在犯案後自殺。