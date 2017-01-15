父母車禍身亡 5歲女童獨自求救

2017-01-15 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕巴西格蘭德營（Campo Grande）城市附近，在上週五發生一場悲劇性的車禍，一對夫婦載著5歲女兒、車輛失控撞上路邊的大樹，坐在前座的夫妻身受重傷，小女孩則謹記母親最後對她的叮嚀，要她找人過來幫忙。於是女童自己從車窗脫困後，徒步走了1公里求救，可惜父母都已傷重不治。

據《多倫多太陽報》報導，在車禍發生後，34歲的媽媽葛多伊（Madilene Godoi）用微弱的氣息告訴女兒，要她向外尋找救援。5歲小女孩聽話地離開了父母，她決定從原路往回走，走著走著她終於看到一個農場主人在割草，大人們在聽到女童說出事故消息後，連忙通報當局前往協助。

但5歲女孩的52歲的父親桑托斯（Reinaldo dos Santos）和母親葛多伊，沒撐到救援人員抵達的那一刻，雙雙在車上身亡。