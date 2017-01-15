| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

父母車禍身亡 5歲女童獨自求救

2017-01-15  11:05

〔即時新聞／綜合報導〕巴西格蘭德營（Campo Grande）城市附近，在上週五發生一場悲劇性的車禍，一對夫婦載著5歲女兒、車輛失控撞上路邊的大樹，坐在前座的夫妻身受重傷，小女孩則謹記母親最後對她的叮嚀，要她找人過來幫忙。於是女童自己從車窗脫困後，徒步走了1公里求救，可惜父母都已傷重不治。

據《多倫多太陽報》報導，在車禍發生後，34歲的媽媽葛多伊（Madilene Godoi）用微弱的氣息告訴女兒，要她向外尋找救援。5歲小女孩聽話地離開了父母，她決定從原路往回走，走著走著她終於看到一個農場主人在割草，大人們在聽到女童說出事故消息後，連忙通報當局前往協助。

但5歲女孩的52歲的父親桑托斯（Reinaldo dos Santos）和母親葛多伊，沒撐到救援人員抵達的那一刻，雙雙在車上身亡。

廣告
  • 巴西車禍夫妻雙亡，5歲的女兒獨自求援。（圖擷自《Campo Grande News》）

    巴西車禍夫妻雙亡，5歲的女兒獨自求援。（圖擷自《Campo Grande News》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巴西 車禍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：父母車禍身亡 5歲女童獨自求救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.