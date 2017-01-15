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駐日美軍F-35B 韓媒：可能參加3月美韓軍演

駐日美軍10架F-35B戰機可能參加3月美韓軍演。（法新社資料照）

2017-01-15  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕美軍新一代10架隱形戰機F-35B（F-35B Lightning II），最近駐紮在日本山口縣的岩國基地，是F-35首次部署於美國境外地區。據南韓媒體報導，駐日美軍的F-35B，可能會在3月美韓聯合軍演時參加演習。

隸屬於美國海軍陸戰隊的10架F-35B戰機，於9日從亞利桑那州的尤馬海軍陸戰隊航空基地出發，12日全部飛抵日本岩國航空基地，預定還有6架於今年8月進駐。此次美軍F-35B戰機的部署，專家認為是應對北韓的威脅和牽制中國軍事擴張。

據南韓《東亞日報》14日報導，每年3月舉行「關鍵決斷」（Key Resolve）與「鷂鷹」（Foal Eagle）的美韓聯合軍演，美國將派遣大批兵力前往南韓慶尚北道浦項一帶，與南韓軍隊演習。據南韓軍方透露，F-35B屆時有可能作為空中增援力量參加演習，若F-35B參加，將是它在亞太地區演習中的首次亮相。

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