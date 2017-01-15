中國霧霾再起 北京能見度不足200公尺

中國霧霾捲土重來，京津冀部分地區能見度不足200公尺。圖為北京警察執勤。（資料照，路透）

2017-01-15 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕不容易過了數天能見度稍好的日子，中國霧霾又捲土重來，據報導，今天起重度霧霾再度籠罩京津冀等地區，部分地區能見度不足200公尺。

據中國氣象台預測，這次空氣污染籠罩地區包括華北中南部、黃淮、陝西關中、東北平原地區等，都有輕到中度霾，而其中，河北中南部、河南北部、北京南部及陝西關中等地則重度霾，最嚴重時段可能在明天晚間到 17日白天，17日晚間起可能逐漸減弱。

根據中國天氣預測，從今天起三天內京津冀地區將陷入大範圍霧、霾中，而南方則是持續陰雨，氣溫普遍在攝氏 10~15度之間；天候條件不良，將對將到的春運產生不利影響。