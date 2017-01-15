去年爆炸後 SpaceX成功發射無人火箭

歷經去年9月爆炸事件後，美國太空探索科技公司（SpaceX）在當地時間14日上午發射「獵鷹9號」火箭（Falcon 9）。（美聯社）

2017-01-15 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕歷經去年9月爆炸事件後，美國太空探索科技公司（SpaceX）在當地時間14日上午發射「獵鷹9號」火箭（Falcon 9），成功將10枚衛星送上太空。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）說，任務看起來不錯，10顆衛星都部署了

綜合媒體報導，「獵鷹9號」在美國加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）當地時間上午9時54分發射，此次「獵鷹9號」的任務是將銥星公司（Iridium）的10顆衛星送上太空，標志著銥星公司的「下一代」星座衛星（NEXT constellation）部署工作已經起步。

獵鷹9號升空9分鐘後，火箭的2節按計畫分離，首節分離重返地球，成功降落在太平洋的駁船上，此時位於加州豪松市（Hawthorne）的太空探索科技任務控制中心工作人員紛紛歡呼雀躍。因為回收火箭是SpaceX的重大成就，可以降低火箭發射的成本，SpaceX已多次讓火箭降落在陸地或水面上。

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