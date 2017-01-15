回嗆川普 中國外交部：一中原則不可談判

2017-01-15 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統當選人川普前日再向中國嗆聲，除非北京在貨幣與貿易的操縱做法上有所改善，否則他不會堅守美國長期對台實施的「一中政策」。中國外交部對此回應，一中原則是中美關係的政治基礎，不可談判。

中國外交部官方網站，於昨日刊登外交部發言人陸慷回應記者的內容，他提到，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部份，中華人民共和國是代表中國唯一合法政府，這是國際公認事實，任何人都無法改變。

陸慷強調，一中原則是中美關係的政治基礎，不可談判，呼籲美國認清台灣問題的高度敏感性，奉行一中政策與遵守中美三個聯合公報，妥善處理台灣問題，避免影響兩國的關係發展與合作。