| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中國學者嗆小英「誤判」情勢 網友：又在吠了

2017-01-15  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長郭震遠批評蔡英文誤判情勢，並且嗆聲：「『台獨政策』注定如李登輝、陳水扁一樣，完全破滅。」網友們看了這些「狂言」以後淡定回應：「喔」、「中國又在幻想了」、「怕成這樣？」

據《新華社》報導，北京聯合大學台灣研究院與京台文化交流研究中心14日舉行兩岸關係議題的學術研討會，郭震遠除了嗆聲「台當局新領導人的『台獨戰略』注定如李登輝、陳水扁一樣，必將完全破滅」以外，他認為蔡英文對台灣的局勢誤判，包括「誤判中國會容忍柔性台獨」、「誤判中美關係生變有利台灣」、「誤判台灣民眾支持台獨」。

PTT八卦板上的網友們不以為然，嘲諷的回應：「台灣人想幹嘛乾你屁事！」、「不要老是用理性的角度去看共匪的決策行為」、「前兩點我不敢說，至少第三點念過書的人都會支持」、「所以說學者治國就是這麼危險，狂嘴砲刷存在感怕失業」、「中國狗又在吠了」、「快點打啦，到時候戒嚴，順便把滯台支那人殺一殺」。

廣告
  • 中國學者語出狂言，嗆蔡英文若實行台獨政策將和李登輝一樣「必將破滅」，網友反嗆中國「每天吠很煩」。（資料照，記者王藝菘攝）

    中國學者語出狂言，嗆蔡英文若實行台獨政策將和李登輝一樣「必將破滅」，網友反嗆中國「每天吠很煩」。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 台獨 少管閒事 支那
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：中國學者嗆小英「誤判」情勢 網友：又在吠了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.