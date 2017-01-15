中國學者嗆小英「誤判」情勢 網友：又在吠了

2017-01-15 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長郭震遠批評蔡英文誤判情勢，並且嗆聲：「『台獨政策』注定如李登輝、陳水扁一樣，完全破滅。」網友們看了這些「狂言」以後淡定回應：「喔」、「中國又在幻想了」、「怕成這樣？」

據《新華社》報導，北京聯合大學台灣研究院與京台文化交流研究中心14日舉行兩岸關係議題的學術研討會，郭震遠除了嗆聲「台當局新領導人的『台獨戰略』注定如李登輝、陳水扁一樣，必將完全破滅」以外，他認為蔡英文對台灣的局勢誤判，包括「誤判中國會容忍柔性台獨」、「誤判中美關係生變有利台灣」、「誤判台灣民眾支持台獨」。

PTT八卦板上的網友們不以為然，嘲諷的回應：「台灣人想幹嘛乾你屁事！」、「不要老是用理性的角度去看共匪的決策行為」、「前兩點我不敢說，至少第三點念過書的人都會支持」、「所以說學者治國就是這麼危險，狂嘴砲刷存在感怕失業」、「中國狗又在吠了」、「快點打啦，到時候戒嚴，順便把滯台支那人殺一殺」。