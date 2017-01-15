中國動員華僑嗆小英 卻把五星旗拿反了

抗議的中國團體竟把五星旗拿反。（圖擷自《TVBS》）

2017-01-15 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前展開出訪中美洲友邦的「英捷專案」，過境舊金山時，中國方面動員上百名華僑，前往小英下榻的飯店抗議，他們高舉著五星旗和標語，但許多媒體都拍攝到這群喊出「一個中國」的民眾，竟然把五星旗拿反了。

綜合媒體報導，這群中國人在飯店前揮舞著五星旗，喊著「兩岸同屬一中」，而海外小英後援會此時也在旁邊聚集，舉起大大的布條為小英加油，並回嗆中國團體「兩岸不屬一中」、「滾回中國」、「反對共匪」。

而包括《TVBS》、《壹新聞》、《三立新聞》都拍到了中國民眾在搖旗吶喊時，落漆地把五星旗拿反了，卻仍然大喇喇地四處揮舞。事實上，在他們抗議的當時，蔡英文早就離開飯店開始參訪行程了，因此這些中國團體完全可以說是撲了個空。

中國動員華僑到蔡英文在舊金山下榻的飯店抗議。（中央社）