厄瓜多重大車禍 巴士撞校車釀20死17傷
2017-01-15 10:06
厄瓜多一輛巴士與一輛校車相撞，車禍造成至少20人死亡、17人受傷，其中有些傷者傷勢嚴重。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南美洲厄瓜多驚傳重大車禍，有外媒報導指出，當地時間13日晚間，一輛巴士在西南部沿海公路與一輛校車相撞，這起車禍造成至少20人死亡、17人受傷，其中有些傷者傷勢嚴重。
綜合外媒報導，厄瓜多安全單位今天表示，該起車禍發生在西南部城鎮亞瓜奇（Yaguachi）與密拉格羅（Milagro）之間的公路上，載有多名朝聖信徒的巴士撞上一輛沒有乘客的校車，造成至少20人死亡，17人受傷。
當地的救難人員表示，當時校車並沒有行駛在既定路線上，因此並未載人。厄國相關當局還在調查車禍原因。有目擊者說，車禍當時公路下著滂沱大雨且視線不佳，很可能因此導致車禍。
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