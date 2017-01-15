1年來最猛攻勢 IS與敍政府軍激戰致34死

伊斯蘭國（IS）於14日向敘利亞東部大城代爾祖爾的政府軍展開攻擊，激戰造成至少34人死亡。 （路透）

2017-01-15 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰日前達成停火協議，各國正積極對抗伊斯蘭國（IS）。有外媒報導指出，IS在當地時間14日向敘利亞東部大城代爾祖爾（Deir ez-Zor）的政府軍展開攻擊，激戰造成至少34人死亡。

綜合外媒報導，「敍利亞人權觀察」組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，敘利亞政府軍與IS在14日早上爆發激烈駁火，衝突造成至少12名政府軍和2名平民死亡，還有20名IS聖戰士被政府軍空襲炸死。IS的這波攻擊是從去年1月以來最兇猛的一次。

「敍利亞人權觀察」組織還說，過去數個月來，IS多次想奪取政府軍在代爾祖爾的據點，如軍事機場等重要地點，而近日來IS的軍備明顯增強，這次的攻勢更是有了明顯的推進。