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疑似爭風吃醋 逃逸越勞殺死情敵後自首 初雪未報到 合歡山凌晨下冰霰
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中國節目尺度大！ 瘋狂「啪啪啪」女子叫不停...

男生用下體將氣球頂破，女子則不斷發出「啊啊啊」的聲音。（圖取自微博）

2017-01-15  09:57

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上出現了一段影片，疑似為中國的年會節目，一群人正玩著把氣球弄破的遊戲，不過這遊戲是讓女性低頭半趴在椅子，旁邊的人拿著氣球放在女方的臀部位置，讓男性用下體將氣球頂破，女子則不斷「啊啊啊」的叫，由於動作相當惹議，加上女子叫聲相當曖昧，引起許多人討論。

其實過去中國有家公司在聯誼時也玩過這個遊戲，當時引起不小的討論，但這次的影片中，女方曖昧的叫聲，以及男方「用力頂」的動作，讓PO文者也忍不住寫道，「年會這樣玩的看過不少，但是就服這位老哥！這力道...」

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