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拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍

中國重慶一名男子在拆祖厝時，竟發現兩把歷史悠久的青銅古劍，經專家初步鑑定後，這兩把疑是2千多年前戰國時期巴國的柳葉劍。（圖截自網路）

2017-01-15  07:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一名男子日前在拆祖厝時，竟發現兩把歷史悠久的青銅古劍，經專家初步鑑定後，這兩把疑是2千多年前戰國時期巴國的柳葉劍，市場價值可高達約5萬元人民幣（約台幣23萬元）。

綜合外媒報導，重慶永州居民彭波在月初拆除百年祖厝時，竟在石櫃中裡發現兩把古劍，兩把劍體呈藍綠色，均長約55公分，兩頭窄中間寬，最寬約5公分，最窄約2公分，重約0.5公斤，且刀刃仍舊鋒利，劍身上有老虎形狀圖騰。

重慶古玩界的專家們初步鑑定古劍的圖片後，認為這可能是戰國時期的巴國柳葉劍，柳葉劍是重慶等地區獨有的古劍，劍分為匕首和長劍兩種，而永川發現的柳葉劍是較長型，但兩把古劍是否為柳葉劍仍須進一步驗證。

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  • 兩把劍體呈藍綠色，均長約55公分，兩頭窄中間寬，最寬約5公分，最窄約2公分，重約0.5公斤。（圖截自網路）

    兩把劍體呈藍綠色，均長約55公分，兩頭窄中間寬，最寬約5公分，最窄約2公分，重約0.5公斤。（圖截自網路）

  • 兩把劍的刀刃仍舊鋒利，劍身上有老虎形狀圖騰。（圖截自網路）

    兩把劍的刀刃仍舊鋒利，劍身上有老虎形狀圖騰。（圖截自網路）

  • 重慶永州居民彭波在月初拆除百年祖厝時，竟在石櫃中裡發現兩把古劍。（圖截自網路）

    重慶永州居民彭波在月初拆除百年祖厝時，竟在石櫃中裡發現兩把古劍。（圖截自網路）

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