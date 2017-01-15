移民船利比亞外海翻覆 至少8死近百失蹤
2017-01-15 05:44
〔中央社〕義大利海岸防衛隊表示，1艘搭載移民的船隻今天在利比亞外海翻覆，造成至少8名移民死亡，但罹難人數可能會高出很多。
路透社報導，義大利海岸防衛隊發言人表示，有4人獲救，但這些生還者指稱，當那艘船在距利比亞沿岸約50公里外海翻覆時，船上有超過100人。
發言人又說，法國和義大利海軍艦艇和商船以及1架飛機和1架直升機參與搜救作業。
義大利海岸防衛隊表示，於先前24小時內，海岸防衛隊和海軍艦艇以及民間漁船和商船，在中地中海從橡皮艇和木船上救起約750名移民，但也打撈起5具遺體。
發言人無法提供獲救或罹難者的國籍等詳情。
法新社報導，義大利海岸防衛隊今天表示，1艘移民船在利比亞外海沈沒後，將近100人失蹤。
義大利海岸防衛隊新聞室說：「已撈起8具屍體。4人獲救，據他們說，那艘船上總共有107名移民。」
新聞室又說，搜救作業於入夜後持續展開，天候和海象不佳。
1艘法國艦艇救起那些生還者，兩艘商船正駛往位於利比亞海岸北方約50公里的該海域。歐洲國際邊界管理署（Frontex）1架飛機以及義大利海軍1架直升機，也加入搜救行列。
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