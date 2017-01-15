印度東部船隻翻覆 至少19死
2017-01-15 02:44
〔中央社〕警方表示，搭載參加完宗教慶典歸返的大約40名遊客的1艘船隻，今天在印度東部恆河（Ganges River）翻覆，造成至少19人死亡。
資深警官馬哈拉（Manu Maharaj）告訴法新社，「我們能證實19人罹難。救難作業仍在進行，搜尋仍下落不明者。」
電視播出的畫面顯示，救難人員正在河中搜尋生還者，焦急的家人則在岸上等候。
受害人是前往參加比哈省（Bihar state）首府巴特納（Patna）附近的宗教慶典。
當地媒體報導稱，翻覆的那艘船超載遊客，他們前往參加省政府籌辦的年度慶祝活動。
比哈省首席部長庫瑪（Nitish Kumar）已下令調查這起事故。
美聯社報導，警方表示，1艘超載船隻今天在印度東部1條河川中翻覆，造成至少17人死亡和10人失蹤。
報導引述警官庫希瓦哈（Chandan Kushwaha）表示，發生事故的那艘船搭載40名遊客歸返，他們前往參加比哈省首府巴特納附近的河對岸村莊舉行的印度教宗教節慶。
庫希瓦哈說，13人獲救送醫。救難人員持續搜索其他生還者，目前已從河中打撈起17具遺體。
警方說，那艘船只能搭載25名乘客，但因參加完印度教節慶的遊客要返回巴特納而超載。
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