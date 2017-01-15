蔡總統訪推特 合影史上最大咖自拍照
2017-01-15 02:28
〔中央社〕總統蔡英文過境舊金山，她今天與訪團成員一起拜訪推特公司（Twitter）。蔡總統並在「奧斯卡史上最大咖自拍照」畫像前，合影留念。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；蔡總統昨晚抵達美國舊金山過境，停留1晚；今天訪團除了參訪推特公司，也出席舊金山「亞洲．矽谷」辦公室開幕酒會，中午安排僑界午宴；據了解，總統也將與美方政要通話。
隨行立委莊瑞雄臉書秀出一張蔡總統與奧斯卡巨星畫像合影的照片。
這是美國主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）在2014年美國奧斯卡頒獎典禮與梅莉史翠普（Meryl Streep）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、珍妮佛勞倫斯（JenniferLawrence）等多位巨星自拍，並第一時間上傳自己的推特，堪稱人類歷史上最大咖的自拍照。
另外，莊瑞雄也貼出照片說，蔡總統過境舊金山，美方派50部重機開道禮遇。
訪團下午離開舊金山，預計在台北時間15日晚間10時返抵國門。
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