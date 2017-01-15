敘反對派表態 支持和平談判
2017-01-15 00:14
〔中央社〕敘利亞反對勢力今天表示，支持俄羅斯和土耳其計畫本月稍後在哈薩克首都阿斯塔納召開的和平談判。
反對派組成的高級談判委員會（HNC）在沙烏地阿拉伯首都利雅德經2天會談後發表聲明說：「關於即將召開的阿斯塔納（Astana）談判，高級談判委員會強調，支持軍方代表團．．．並表示，希望談判能鞏固停火。」
談判委員會同時表示，希望阿斯塔納談判能透過實施聯合國安全理事會第2254號決議，「建立互信階段」，特別是決議中有關終止包圍城鎮、運送賑濟品和釋放人犯等的條文。
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