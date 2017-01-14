| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

香港公車翻覆 造成至少1死20傷

2017-01-14  23:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港九龍觀塘區油塘地區今晚發生公車翻車的交通事故，造成至少1死20傷，而警消目前還在現場救援當中。

根據《香港明報即時新聞》報導，一輛沿鯉魚門道往油塘方向行駛的公車在今晚近9點時，在開往港鐵藍田站時，突然發生交通意外，失控衝撞右邊護欄，接著朝左邊翻側。

目前已有消防車及救護車趕到現場救援，此交通意外造成至少1人死亡、20人受傷，並有多人被困，而多位警消還持續搶救中。

廣告
  • 香港公車翻覆，造成現場至少1死20傷。（圖擷自VideoHONGKONG Youtube）

    香港公車翻覆，造成現場至少1死20傷。（圖擷自VideoHONGKONG Youtube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通意外 公車 翻覆 香港
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：香港公車翻覆 造成至少1死20傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.