香港公車翻覆 造成至少1死20傷

2017-01-14 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港九龍觀塘區油塘地區今晚發生公車翻車的交通事故，造成至少1死20傷，而警消目前還在現場救援當中。

根據《香港明報即時新聞》報導，一輛沿鯉魚門道往油塘方向行駛的公車在今晚近9點時，在開往港鐵藍田站時，突然發生交通意外，失控衝撞右邊護欄，接著朝左邊翻側。

目前已有消防車及救護車趕到現場救援，此交通意外造成至少1人死亡、20人受傷，並有多人被困，而多位警消還持續搶救中。