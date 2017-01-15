美國發行紀念金幣 首見「非裔」自由女神

美國今年將發行100美元面額的自由女神紀念金幣，將首度用非裔美國女性來代表。（路透）

2017-01-15 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕自由女神像是美國的國家象徵，通常是以白人女性為形象，不過美國今年將發行100美元面額的自由女神紀念金幣，將首度用非裔美國女性來代表。

綜合媒體報導，為紀念美國鑄幣局成立225週年，美國將發行一系列的24K紀念金幣，第一款紀念幣上將設計成一名頭上皇冠有金色星星環繞的非裔自由女神，金幣的背面則有一隻正在飛行的老鷹，預計將於4月間對外發行。

鑄幣局也指出，之後也將設計代表亞裔、西班牙裔以及印度裔美國女性的紀念幣，希望藉此反映美國文化和種族的多樣性。

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