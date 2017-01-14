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遇水則發? 泰南洪災後掀起淘金熱

泰國南部遭遇30多年來的嚴重洪災，洪水竟為當地帶來淘金熱潮，有人真的找到沙金。（圖擷自《khaosod》）

2017-01-14  22:04

〔即時新聞／綜合報導〕最近泰國南部遭遇30多年來的嚴重洪災，不過這樣的洪水竟也為當地帶來淘金熱潮，許多泰國人紛紛在河岸邊淘金，還有人真的找到沙金。

綜合報導指出，泰國南部最近遭遇30年來的嚴重洪水，已造成許多人傷亡，更有數百萬民眾因此受影響。不過泰國巴蜀省一條河川在大雨過後，卻在當地掀起一股淘金熱。許多人帶著工具到河岸旁淘金，更有人真的找到沙金，也有人當場收購。

一名理髮廳老闆說，因為停電無法做生意，乾脆就來河邊試試，結果還真的找到金塊，這也算是種收入。不過當地的地方政府提醒淘金客，要注意氣象報告，因為如果再降豪雨，就可能造成河水暴漲，會有安全疑慮。

報導指出，之前泰國春蓬省一條河川中，還被人發現一根直徑超過2公尺、長達27公尺的神木。

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  • 泰國南部嚴重洪災後的淘金熱潮，許多人帶著工具到河岸旁淘金。（圖擷自《khaosod》）

    泰國南部嚴重洪災後的淘金熱潮，許多人帶著工具到河岸旁淘金。（圖擷自《khaosod》）

  • 最近泰國南部遭遇30多年來的嚴重洪災。（美聯社）

    最近泰國南部遭遇30多年來的嚴重洪災。（美聯社）

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