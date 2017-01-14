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死狀悽慘 墜河狐狸慘遭活生生冰封

德國近日傳出一隻狐狸跌入河中後慘遭活生生冰封，死狀十分悽慘。（美聯社）

2017-01-14  21:26

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲地區近日正處於嚴酷的寒冷天氣，在強列暴風雪侵襲下，至今已傳出有60人因低溫而死亡，而除了人類外，其實也有動物遭殃，德國就傳出一隻狐狸跌入河中後慘遭活生生冰封，死狀十分悽慘。

綜合媒體報導，德國南部的巴登-符登堡邦（Baden-Württemberg）的當地居民史泰勒（Franz Stehle）於日前發現這隻慘遭冰封的狐狸，他在本週五受訪時表示，他在多瑙河的上游發現牠後，便鋸開四周的冰層，並將牠「連狐帶冰」展示在家族的酒店外頭，藉此警告大家冰封的多瑙河還是存在危險性。

史泰勒也提到，動物被冰封並不罕見，他先前也曾看過鹿和野豬被凍在河中。

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