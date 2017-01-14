網友拍到奇特雲朵 疑似飛碟空中飛行

網友發現疑似飛碟的飛行物。（圖擷自YouTube）

2017-01-14 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕過去很多地方都曾出現飛碟（UFO）的蹤跡，最近美國又有人捕捉到疑似是飛碟的東西空中飛行，而且這個不明飛行物還偽裝成雲朵的樣子。

綜合外媒報導，網友史考斯基（Anthony Sakowski）之前在美國亞利桑那州的天空看到一團盤子形狀的雲朵。不過一般的雲朵在被太陽照射下，光線會直接穿過雲層。但這個盤狀雲朵面對太陽的照射，光線卻沒有穿透，雲朵下方反而還出現一個盤狀的陰影。

飛碟專家偉林（Scott Waring）從這樣的陰影推測，雲朵裡應該藏有一個飛碟，他認為只有金屬反射表面的物體，才能出現這樣的黑色陰影。

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