隱藏版menu 女生點這杯 酒保直接幫妳報警

2017-01-14 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕現在很多人會在網路上交友，並和網友約出見面。南非一間酒吧為了保障和網友見面女性的安全，特地推出一張隱藏版菜單，讓女生可以透過點酒向店家求助。

很多外國人會透過交友軟體「Tinder」約網友到餐廳、酒吧約會，但有時約會卻進行的不盡理想。南非一間酒吧最近因此推出一張隱藏版菜單，希望讓約會進行的不理想的女生，透過點酒方式向酒保求救。

這張隱藏版菜單上寫著，如果女生在約會中有不安全感，可以向酒保點「天使Shot（Angel Shot）」求救。假如女生點的是天使Shot不加冰塊，酒保就會護送她到原本駕駛來酒吧的交通工具旁。如果女生沒有交通工具，可以點天使Shot加冰塊，酒保就會幫忙叫Uber送她回家。當女生感到有嚴重危險時，則可以點天使Shot加萊姆，酒保就會直接報警。