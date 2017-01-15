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巴黎市府擬投資百億元 重振艾菲爾鐵塔魅力

巴黎的艾菲爾鐵塔是法國最具代表性的地標之一。（法新社）

2017-01-15  00:26

〔中央社〕巴黎的艾菲爾鐵塔是法國最具代表性的地標之一，巴黎市政府提出計畫，要在15年內投資3億歐元用於改善艾菲爾鐵塔的售票系統、設備現代化和維修保養，尤其要減少排隊人潮。

艾菲爾鐵塔自1889年起矗立在巴黎市西區，今日已成法國首都最重要的象徵，每年迎來超過600萬名遊客。

巴黎市正爭取2024年夏季奧林匹克運動會和2025年世界博覽會的主辦權，巴黎市政府認為有必要讓最能代表門面的建物變得更有魅力，因此提出這項3億歐元（約新台幣101億元）的計畫。

這套預算主要用在鐵塔的維修和設備更新，包括清洗、粉刷和電梯現代化；還要改善目前觀光客大排長龍的現象，為此有必要更新售票系統，可能還會設計一個能替遊客遮蔽風雨的空間。

根據費加洛報（Le Figaro），由於艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）與工會協議要限制網路售票的數量，目前僅有約10%的票是透過網路售出，但營運管理公司有意提高比例，同時盡量維持員工工作機會。

負責觀光事務的巴黎市副市長馬丁（Jean-Francois Martins）說，夏季的觀光高峰期，遊客常常要排兩個半小時的隊才能買到登上鐵塔的票，這套計畫的目標之一就是更新售票系統。

此外，計畫中還有部分預算用於提升鐵塔周邊的維安措施，夜間的定時閃爍燈光系統也會更新。

這項計畫將於一月底送到巴黎市議會表決。

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