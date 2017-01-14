泰國獅鷲戰機表演當眾墜毀 飛行員不幸喪生

2017-01-14 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕泰國皇家空軍今（14日）進行兒童節參觀活動，一架獅鷲戰鬥機卻在表演時失事墜毀，飛行員不幸喪生。

綜合媒體報導，泰國合艾空軍基地今早舉辦兒童節活動，許多家長帶著孩子到場參觀，不料一架JAS-39獅鷲戰鬥機在表演時當眾墜毀，冒出大火及黑煙，現場一片驚呼。

事發後，泰國總理帕拉育下令暫時關閉合艾空軍基地、同型機停飛，並向飛行員家屬致哀。泰國國防部發言人則表示，事故原因仍待調查。