超狂插畫家用這招「上色」 網友：這太厲害！

來自約旦的時尚插畫家擅長運用剪紙人像與生活作搭配。（圖擷自shamekhbluwi IG）

2017-01-14 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕根據《boredpanda》報導，一名來自約旦的時尚插畫家（Shamekh Bluwi），擅長運用剪紙技巧搭配生活中的各種景色，包括天空、市容及室內裝飾等生活中的一切，來為他所畫出的人像「上色」。

而在他IG中所分享的作品中，可以看到這名時尚插畫家會先於一張白紙上描繪出人像、衣著風格、線條後，再依照想由「生活」來著色的區塊割除紙的部分。

這名時尚插畫家接下來就只要挑選生活中所出現的景色，包括室內裝飾牆、街道中的大樹、遠觀的市容景色及色彩豐富的玻璃等後，再把已挖空的時尚人像卡擺上去，就可以使人像卡瞬間「上色」，更擁有與眾不同的時尚衣著。

如此有創意的創作，引來網友紛紛讚嘆表示，「這太厲害了！」、「好美！」、「根本是用超特別的方式來記錄每一個時刻」等留言。

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Fashion Illustrator Uses Clouds And Buildings To Complete His Dress Designs

Here is a #throwback while working on some deadlines ❤????❤???? shamekh شامخ（@shamekhbluwi）張貼的相片 於 2017 年 1月 月 11 11:05上午 PST 張貼

而當他把剪紙人像一擺到生活景色中，人向像的衣著瞬間被「上色」。（圖擷自shamekhbluwi IG）

每一個被「上色」的人像，都擁有獨一無二的時尚服裝。（圖擷自shamekhbluwi IG）